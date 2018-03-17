أدان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، الوجود "غير الشرعي" للقوات الأجنبية في سوريا.

وأكد كبير الدبلوماسيين الروس في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التابعة للرئيس الكازاخستاني أن مستوى العنف قد تراجع في الفترة الأخيرة.

وقال المتحدث أن ثمة في سوريا قوات تمثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى وهذه ليست حرب بالوكالة وإنما مشاركة مباشرة فيه.

ولفت المتحدث إلى أن موسكو لن توقع اتفاق حظر الأسلحة النووية.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي خرج فيه آلاف المدنيين من بلداتهم هربا من معارك في الغوطة الشرقية جنوب البلاد وعفرين شمالا.