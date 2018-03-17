حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية تجتاح الناطق الوسطى والغربية.

وأوضح الديوان في نشرية خاصة على موقعه الإلكتروني، أن الأمطار والرياح تجتاح الجزائر العاصمة، البليدة ، بومرداس ، تيزي وزو ، شمال البويرة ، تيبازة ، وهران، ومستغانم ، الشلف، غليزان، شمال تيارت، غرب تيسمسيلت وعين الدفلى.

وأضافت النشرية أن الأمطار ستكون بداية من منتصف ليلة الأحد إلى غاية الإثنين في الساعة السادسة صباحا، وتتجاوز كمية التساقط 40 ملم محليًا خلال فترة صلاحية النشرية.

وأفادت النشرية أن رياحا قوية تهب على تلمسان ، عين تموشنت ، وهران ، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس ، معسكر ، غليزان، تيسمسيلت ، عين الدفلى، المدية ، النعامة ، البيض، الأغواط ، الجلفة ، المسيلة ، تيارت وسعيدة.

صلاحية النشرية من الأحد 18 مارس 2018 من الساعة 03: 00 إلى الساعة 21:00 ليلا.