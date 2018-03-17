يخوض وفاق سطيف الجزائري على الساعة السابعة مساء من يوم غد الأحد بملعب الثامن ماي 1945 "مقابلة إنقاذ الموسم" ضد ضيفه أدونا ستارز الغاني ضمن الدور ال16 لرابطة أبطال إفريقيا "إياب" حسب ما صرح به لوكالة الانباء الجزائرية اليوم السبت مدرب النادي عبد الحق بن شيخة.

ويعد -حسبه- هذا اللقاء "حاسما بالنسبة لنادي النسر الأسود من أجل إنقاذ موسمه الرياضي الجاري 2017/2018 كونه خرج -و على غير عادته منذ أكثر من 10 سنوات- من سباق التنافس على جبهتي كأس الجزائر وبطولة الرابطة المحترفة الأولى اللذين وضعتهما الإدارة السطايفية في بداية الموسم من بين أهداف الموسم".

وأضاف بن شيخة بأنه "لم تتبق في الوقت الراهن سوى جبهة التأهل إلى دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا الذي لا يفصل الوفاق عنه سوى تسجيل هدفين نظيفين في مرمى فريق أدونا ستارز الغاني و ذلك في أعقاب لقاء الذهاب الذي احتضنته مدينة دورما الغانية و عاد الفوز فيه للغانيين بهدف مقابل صفر" وفي ذات السياق وصف مدرب وفاق سطيف عبد الحق بن شيخة هذه المقابلة بـ"المهمة جدا" وبأنها "تشكل لقاء الموسم كونها المحطة الأخيرة قبل دور المجموعات" مشيرا إلى أن اللقاء "سيكون صعبا للطرفين بالنظر لأهميته لكليهما".

وفيما يتعلق بالتحضيرات الخاصة بهذه المقابلة أفاد "لقد ركزنا في ظل ضيق الوقت على الجانب المعنوي و الاسترجاع البدني لرفع معنويات اللاعبين بعد مرارة الخسارة التي مني بها النادي في الجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الأولى أمام إتحاد العاصمة 3-2 من جهة والتغلب على الإرهاق الذي أصاب المجموعة جراء السفرية الإفريقية الشاقة لخوض لقاء الذهاب من جهة أخرى".

وأكد الناخب الوطني الأسبق بأن "الجميع واعون بالمسؤولية التي تنتظرهم يوم الأحد القادم و بضرورة التأهل إلى الدور القادم" مشيرا إلى أنه "تم طي صفحة الخسارة في الجولة الأخيرة من البطولة الوطنية كون الفريق بحاجة إلى معنويات قوية لتجاوز عقبة أدونا ستارز الغاني ومن ثمة تحقيق الهدف المنشود".

ومن جهته اعترف مدافع وفاق سطيف ميلود ربيعي بأن زملاءه تجاوزوا خسارة البطولة و أن تركيزهم منصب حاليا على مقابلة المحطة الأخيرة التي تسبق دور المجموعات و التي "سنخوضها على ملعبنا ضد منافس قوي لكن دون جمهورنا مما سيصعب مهمتنا لكن إرادتنا في تحقيق التأهل إلى الدور القادم ستكون أقوى".

جدير بالذكر أنه في حال تأهل الوفاق إلى الدور المقبل سيكون بإمكانه استقبال ضيوفه بحضور أنصاره وذلك بعد استنفاذ العقوبة التي فرضت عليه الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد اقتحام جمهوره في جوان 2016 لأرضية ميدان ملعب الثامن ماي إثر خسارته أمام سان داونز الجنوب أفريقي حيث كانت العقوبة إقصاء الوفاق لمدة سنة من المنافسة الأفريقية وحرمانه بعد انقضاء السنة من جمهوره في مقابلتين بميدانه ضمن ذات المنافسة.

وقد عينت الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم رباعي تحكيم بوركينابي لإدارة هذا اللقاء يتكون من جيست إيفرم زيو كحكم رئيسي يساعده على خطي التماس مواطناه سيدو تياما و ماكس فيليبو تاو و الحكم الرابع جيان اوتارة بينما سيكون التشادي قادر صالح كانا محافظا للقاء.