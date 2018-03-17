نفى مدير مستشفى تمنراست بيكة محمد اليوم السبت تسجيل اي حالة وفاة بسبب الحصبة، مؤكدا إصابة سبع حالات بـ"البوحمرون" بتمنراست من مجموع الحالات التي تم إحصاءها منذ بداية الشهر الجاري على مستوى مستشفى المدينة.

وحسب بيكة فإن الحالات التي تم تأكيدها على مستوى معهد باستور هي من بين أكثر من 80 حالة تم استقبالها بالمستشفى وتم التكفل بها كليا من قبل الأطباء ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

كما أضاف بأن حملة تطعيم وقائية واسعة تم الشروع فيها مؤخرا على مستوى كل الهياكل الصحية وتم خلالها تلقيح ما يفوق الـ 1400 شخص من مختلف الأعمار وهي الآن مستمرة لضمان التغطية الفعلية لكل المواطنين.

وتبقى كل الهياكل في جاهزية تامة لتلقي المرضى وتم اليوم استقبال سبع حالات 03 حالات من حي سرسوف و 04 من تجمع بالقرب من حي إنكوف مخرج مدينة تمنراست, بحيث تم التكفل بهم كليا, فيما لا يزال طفلين حاليا يخضعان للمراقبة بالمستشفى, استنادا لمسؤوله الأول.