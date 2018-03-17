تأهل فريق شباب بلوزداد للدور السادس عشر "مكرر" من منافسة كاس الكونفدرالية في كرة القدم رغم هزيمته امام نادي نكانا الزامبي بنتيجة 1-0 اليوم السبت بكيتوي (زامبيا) في لقاء الاياب من المنافسة القارية.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب دييغو ابانين في الدقيقة الـ47. وأهدر نفس اللاعب ضربة جزاء ثانية في الدقيقة الـ75.

وكان فريق شباب بلوزداد قد فاز بلقاء الذهاب الذي جرى بملعب 20 اوت بنتيجة عريضة 3-0.

وسيواجه شباب بلوزداد في الدور السادس عشر "مكرر" الذي ستسحب قرعته يوم الأربعاء المقبل بمقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فريقا مقصى من الدور السادس عشر من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

جدير ذكره ان الممثل الجزائري الثاني في مسابقة كاس الكونفدرالية, اتحاد الجزائر, سيلعب يوم غد الأحد ضد جمعية مانييما الكونغولي بملعب عمر حمادي. وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بالتعادل (2-2).