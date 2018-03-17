حذر حزب طلائع الحريات من خطورة تهميش سكان المناطق الحدودية في أقصى جنوب الجزائر، مطالبا السلطات بضرورة فتح حوار لتحقيق التنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق.

وقال الحزب في بيان عقب اجتماع مكتبه السياسي "تابع المكتب السياسي عن قرب حركة الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية لسكان بعض المناطق الحدودية بأقصى جنوب بلدنا، التي تسبب فيها التأخر الملاحظ فيما تعلق بالتنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية والهياكل القاعدية".

ودعا البيان إلى "فتح حوار هادف من طرف السلطات العمومية مع الممثلين الشرعيين لسكان المناطق المعنية"، معتبرا "أن كل مقاربة سياسية إدارية تهدف إلى تقسيم فئات المواطنين مرفوضة وغير معقولة وغير مسؤولة".

من جهة أخرى تأسف الحزب لـ"صمت السلطة السياسية وانكفائها على نفسها أمام النداءات المتكررة للأحزاب السياسية المعارضة ولشخصيات سياسية وطنية من أجل فتح حوار وطني منقذ بهدف الخروج من الأزمة".

كما عبر المكتب السياسي عن "انشغاله العميق أمام الاعتداءات المتتالية على حقوق وحريات المواطنين، خاصة الحق في التظاهر السلمي، والحق في التنظيم في إطار الجمعيات، والحق النقابي وحرية التنقل".

من جهة أخرى انتقد "طلائع الحريات" تعامل السلطة مع ملف اللاجئين غير الشرعيين، منددا بـ"التجاوزات التي رافقت معالجة مسألة الإقامة غير الشرعية لمهاجري البلدان المجاورة لبلدنا وألح على ضرورة احترام كرامتهم طبقا لقيم الإنسانية والأخوة الإفريقية وحسن الجوار، وهي القيم النبيلة التي تميز بها بلدنا وشعبنا دوما".