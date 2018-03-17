تم صباح اليوم السبت العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية لفظتها أمواج البحر بشاطئ الشلف شرق مدينة مستغانم ,حسبما أستفيد من المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن مواطنين عثروا في ساعات الصباح الأولى على جثة امرأة هامدة على الشاطئ بالقرب من مصب وادي الشلف (10 كيلومترات شرق مدينة مستغانم).

ويرجح أن تكون هذه الجثة التي قذفتها أمواج البحر نحو الساحل بسبب الاضطرابات الجوية والرياح القوية "لضحية أخرى من ضحايا الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإسبانية", وفق ذات المصالح.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لتحويل هذه الجثة التي كانت في بداية التعفن نحو مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "أرنستو شيقيفارا", كما اشير اليه .

وقد فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا في الحادثة وشرعت في الإجراءات المعتادة للتعرف على هوية الضحية وتسليمها لعائلتها في أقرب وقت.

وتعتبر هذه الحالة السادسة منذ بداية هذه السنة حيث تم العثور بشواطئ ولاية مستغانم أو في عرض البحر على جثتين خلال شهر يناير و ثلاث جثث خلال شهر فيفري الماضي .