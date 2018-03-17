سحق فريق مولودية وهران ضيفه اتحاد بسكرة بنتيجة (5-0) اليوم السبت، بملعب أحمد زبانة بوهران، برسم الجولة الـ 23 من بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم والتي ستختتم بإجراء لقاء شبيبة القبائل- مولودية الجزائر في موعد سيحدد لاحقا.

وسجل أهداف اللقاء كل من طيايبة (11 و 65) وشيبان (36 ض ج و 45+2) وغربي (71) لمولودية وهران.

وعلى إثر هذه النتيجة ينفرد "الحمراوة" بالمركز الثاني برصيد 41 نقطة، في حين يتواجد "البساكرة" في المرتبة 12 بمجموع 22 نقطة مناصفة مع شبيبة القبائل التي تنقصها مباراة أمام مولودية الجزائر.

النتائج:

شباب قسنطينة - شباب بلوزداد 1-0

نادي بارادو - اتحاد بلعباس 0 - 1

اتحاد الجزائر - وفاق سطيف 3 - 2

اتحاد البليدة - اتحاد الحراش 2-0

نصر حسين داي - دفاع تاجنانت 3-0

السبت 17 مارس:

مولودية وهران - اتحاد بسكرة 5 - 0

شبيبة الساورة - أولمبي المدية جارية حاليا

تأجل لقاء شبيبة القبائل-مولودية الجزائر إلى موعد لاحق

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 45 23

2. مولودية وهران 41 23

--. اتحاد الجزائر 38 23

4. مولودية الجزائر 37 22

5. نادي بارادو 35 23

--. نصر حسين داي 35 23

7-. شبيبة الساورة 33 22

--وفاق سطيف 33 23

9. اتحاد بلعباس 29 23

10. أولمبي المدية 25 22

11. شباب بلوزداد 24 23

12. شبيبة القبائل 22 22

--. اتحاد بسكرة 22 23

14. دفاع تاجنانت 21 23

--. اتحاد الحراش 21 23

16. اتحاد البليدة 18 23.