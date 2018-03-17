جدد ممثلو المجتمع المدني للأهقار (تمنراست-أقصى الجنوب) اليوم السبت بتمنراست التأكيد على تمسكهم بالوحدة الوطنية واستقرار البلاد داعين إلى تحسين الإطار المعيشي للمنطقة.

واغتنم المتدخلون الذين اجتمعوا في إطار لقاء نظم بدار الثقافة هذه الفرصة للتأكيد على "تمسكهم بالوحدة الوطنية واستقرار البلاد والمحافظة على مكتسبات الأمة".

كما أعربوا عن أسفهم لتأخر وتيرة التنمية المسجل في المنطقة مؤكدين أن هذا اللقاء "لا يمثل البتة عملا احتجاجيا وإنما لقاء مخصصا لرفع بعض الانشغالات و التأكيد على الدعم اللامشروط لأمين العقال أحمد إيدابير".

وأشار ممثلو المجتمع المدني الذين تعاقبوا على أخذ الكلمة إلى أن "المنطقة عرفت تقدما في مجال التنمية" لكن لا تزال هناك "نقائص يجب تداركها" بهذه الولاية الاستراتيجية في الحدود الجنوبية للبلاد.

وتابعوا إن "هناك انشغالات حتمت طبيعتها رفعها لأمين العقال وأخرى ذات طبيعة أخرى يجب عرضها على البرلمانيين الممثلين للولاية".

وقدم أمين عقال الأهقار أحمد إيدابير بعد اللقاء الشكر للمشاركين وسكان الأهقار مهما كانت آفاقهم الاجتماعية داعيا إلى السهر على وحدة الأمة والحفاظ على مكتسباتها في إطار مقاربة تشاركية و تشاورية بعيدا عن كل تهميش".