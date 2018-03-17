أبلغت كندا رسميا الأمم المتحدة بقرارها إرسال جنود كنديين تساندهم مروحيات لدعم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي في الخريف في أول مهمة تقوم بها قوات كندية في إفريقيا منذ انتشارها في رواندا في 1994.

وسيعلن وزير الدفاع الهندي هارجيت ساجان تفاصيل هذا الانتشار الإثنين، كما قال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته.

وقال المسؤول نفسه إن كندا سترسل جنودا وشرطيين ومروحيات تحت قيادة بعثة الأمم المتحدة "صيف أو خريف" 2018.

وتتألف بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) حاليا من 13 ألف عسكري و1900 شرطي. وقد نشرت في مالي منذ 2013.

وقال المصدر الحكومي لفرانس برس إن كندا "أخطرت" الأمم المتحدة الجمعة "باهتمامها" بالمشاركة في مهمة حفظ السلام في مالي وسترسل قوات ومروحيات إلى البلاد بحلول الخريف، موضحا أن هذه القوات ستوضع تحت امرة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي.

وقال المسؤول الكندي إن الكتيبة الكندية في قوة الأمم المتحدة ستشمل رجال شرطة وستقدم ""دعما لوجستيا ومساعدة" خلال مهمة من المقرر أن تستمر 12 شهرا.