أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، أنه كان يأمل في تفادي مواجهة ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الشهر المقبل، في مواجهة ستكون استعادة لنهائي 2017.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي السبت "أمضيت خمسة أعوام هناك (في يوفنتوس بين 1996 و2001). النادي كان مهما جدا بالنسبة إلي، بالنسبة إلى مسيرتي كلاعب كرة قدم، لذا بالتأكيد ثمة جانب حاضر دائما عند مواجهة اليوفي. كنت أتمنى تفادي اليوفي للعديد من الأسباب".

وأضاف "الآن القرعة أتت بطريقة تجعلنا نواجه يوفنتوس، وعندما يحين هذا الموعد، سأكون مركزا على المباراة، كما كل اللاعبين"، مؤكدا أن ذكرياته مع نادي تورينو لن تكون حاضرة في المباراة "وإن كنت أحتفظ لها بمكان في ذهني. لكن عندما يحين الموعد، لن نفكر سوى في المباراة".

وأمضى زيدان خمسة أعوام في النادي الإيطالي، وانتقل منه إلى ريال مدريد في العام 2001، حيث بقي إلى حين اعتزاله اللعب عام 2006.

وبموجب قرعة الدور ربع النهائي التي أقيمت الخميس، سيتواجه الفريقان في تورينو ذهابا في الثالث من أفريل، على أن يقام الإياب في مدريد في 11 منه. ويسعى ريال للاحتفاظ باللقب الذي أحرزه في الموسمين الماضيين، بينما يسعى يوفنتوس إلى إحراز لقبه الأول في المسابقة الأوروبية الأهم منذ 1996، علما أنه بلغ النهائي عامي 2015 و2017، فخسر في الأول أمام برشلونة الإسباني، والعام الماضي أمام ريال.

واعتبر زيدان أن يوفنتوس "صلب (دفاعيا) كما العام الماضي، وتنافسي كما كان حاله دائما (...) المواجهة ستكون معقدة، صعبة. كما في هذا النوع من المواجهات، ستكون الفرص متكافئة".

وأضاف "سنخوض المباراة الأولى على أرضهم، وسنرى بعد ذلك".

وستكون المسابقة الأوروبية فرصة للريال لإنقاذ موسمه هذه السنة، إذ فقد عمليا إمكانية الاحتفاظ بلقبه في الدوري الإسباني مع ابتعاده بفارق 15 نقطة عن المتصدر برشلونة، وأقصي من الكأس المحلية.

ويلاقي ريال الأحد جيرونا في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري المحلي. وقال زيدان إن المباريات المتبقية من الدوري تحظى بأهمية لكونها تساهم في الحفاظ على دينامية الفريق.

وقال "عندما ننظر إلى الترتيب (...) ثمة فارق كبير والعودة ستكون صعبة"، مضيفا "لكن بالنسبة إلي، كمسؤول عن الفريق، علي أن أنقل (للاعبين) فكرة أن كل المباريات هي مهمة، وهي مهمة للتحضير في أي حال".