ستحتفل الحماية المدنية لولاية الجزار باليوم المغاربي للحماية المدنية مع كبار السن حسب ما جاء في بيان اليوم السبت.

وأضاف البيان "سيقوم عناصر الحماية المدنية يوم غد الأحد 18 مارس 2018 بزيارة لدار العجزة بسيدي موسي على الساعة العاشرة صباحا وهذا لتكريم هذه الفئة من المجتمع".

وأضاف البيان "سيقوم أعوان الحماية المدنية بتقديم بعض النصائح الوقائية و كذا تقديم بعض الهدايا للأشخاص المسنين. و الاحتفال معهم في هذا اليوم".