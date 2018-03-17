أعيد اليوم السبت فتح قاعة سينما إفريقيا ببلدية سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) هذه القاعة الأسطورة الواقعة بوسط العاصمة التي تتسع لـ 1400 مقعد ظلت مغلقة لسنوات عديدة، أعيد فتحها بحضور السلطات المحلية وجمع من رجال الفن والثقافة.

و تزامن إعادة فتح سينما إفريقيا، التي عايشت أيام تألق السينما الجزائرية، مع إحياء الذكرى الـ 20 لتأسيس الجمعية الفنية السينمائية "أضواء" في أجواء احتفالية تم خلالها تكريم وجوه فنية ساهمت في صناعة السينما الجزائرية التي ولدت من رحم الثورة التحريرية و رفعت اسمها في المهرجانات والمحافل السينمائية العالمية.

وقال وزير الثقافة عز الدين ميهوبي في كلمة بمناسبة إعادة فتح قاعة "إفريقيا" التي تدخل ضمن مشروع بعث ديناميكية في شبكة الاستغلال، أن الوزارة ستستمر في دعم الإنتاج السينمائي الذي ينتج داخل الجزائر وأيضا تشجيع أصحاب المشاريع الاستثمارية في مجال السينما ( دور سينما واستديوهات).

وأضاف الوزير أن هذه القاعة "ستستفيد من الدعم وتكوين مسيري القاعات" لعرض الأفلام الجزائرية للجمهور حتى لا تبقى رهينة المهرجانات.