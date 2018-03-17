أضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للمرة السابعة في الأسابيع الثمانية الماضية بفعل توقعات بأن أسعار الخام في 2018 ستكون أعلى مما كانت في 2017، وهو ما يدفع المزيد من شركات الحفر لتعزيز خططها للإنفاق للعام الحالي.



وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، إن شركات الحفر أضافت أربع حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 16 مارس ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 800 .



وإجمالي عدد الحفارات النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 631 حفارة مع مواصلة شركات الطاقة زيادة الانفاق منذ منتصف 2016 عندما بدأت أسعار الخام تتعافى من انهيار استمر عامين.



وجرى تداول عقود الخام الأمريكي حول 62 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، منخفضا بحوالي 7 بالمائة عن أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2014 البالغ 66.66 دولار والذي سجله في جانفي الماضي. وبلغ متوسط أسعار الخام الأمريكي 50.85 دولار في 2017 و43.47 دولار في 2016 .



ومنذ بداية العام الحالي بلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة 961 حفارة، مقارنة مع متوسط بلغ 876 حفارة في 2017، و509 حفارات في 2016 و978 حفارة في 2015. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.



وفي وقت سابق من هذا الشهر توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إجمالي إنتاج النفط الأمريكي سيرتفع إلى مستوى قياسي عند 10.7 مليون برميل يوميا في 2018 وإلى 11.3 مليون برميل يوميا في 2019، من 9.3 مليون برميل يوميا في 2017 .