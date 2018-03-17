

أطاح عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في مفتاح بالبليدة، بشبكة إجرامية تزور العملة والشهادات الطبية، لاقتناء الأدوية المهلوسة من الصيدليات.

وقائع القضية تشير بشأنها معلومات “الخبر”، أن العصابة الحاملة للقب الشخصية السينمائية والأسطورية “فرانكنشتاين”، تتكون من 6 عناصر أصغرهم سنا في الـ 30 وعميدهم في الـ 60 عاما، مسبوقة في قضية متهم فيها أعضاؤها بتكوين جمعية أشرار والسرقة، حيث أن المتحرين فرضوا رقابة على عناصرها المشبوهين، أوصلتهم إلى بقية أفراد العصابة، وتم حجز نحو 400 قرص مهلوس وحوالي 50 شهادة طبية كلها مزورة، كان أصحابها بصدد استعمالها لاقتناء الحبوب المهلوسة وإعادة طرحها في سوق الممنوعات، فضلا عن حجز قطع غيار و3 مركبات أيضا، هذا وينتظر أن يتم تقديمهم أمام العدالة لاتخاذ الإجراء القانوني ضدهم.



