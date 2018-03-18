أعلن مصدر عسكري يمني، أن ميليشيا الحوثي قتلت لاعب كرة القدم في نادي الهلال الساحلي اليمني المسمى عبد الله بزاز في محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقلت مصادر اعلامية مساء امس السبت، عن المصدر إن الحوثي فتح الله الريمي الملقب ب"أبو المعارك" أطلق ثلاثة رصاصات من سلاحه نحو نجم ولاعب نادي الهلال الساحلي اليمني في منطقتي الفخذ والحوض أثناء تواجده أمام منزله مما أدى إلى مقتله.

و من جهة أخرى، أعلنت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثي اختطفت الأديب اليمني عبد الكريم الرازحي في ذمار وأربعة من رفاقه بينما كانوا في رحلة إلى منطقة نس بمحافظة ذمار بعد أن قامت بمصادرة هواتفهم وانقطع التواصل بهم.

وأصبح الحوثيون يقتلون من عناصرهم كل من لا ينفذ اشتراطاتهم أو طلباتهم خاصة فيما يسمونه "المجهود الحربي".

وقد شن طيران التحالف ثلاثة غارات على مركبات وتعزيزات عسكرية ومواقع للميليشيات الحوثية في كلٍ من مفرق وعاله وراس الحديدة بجبل الظهر وفي جبل القرحاء.