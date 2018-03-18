وقع الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا صبيحة اليوم الأحد، تعميما يرفع حالة الطوارئ المفروضة على عموم البلاد ، والتي فرضت في 6 مارس في أعقاب أعمال العنف المحلية بالمناطق الوسطى من هذا البلد.

وقالت مصادر حكومية، إن الرئيس وقع التعميم خلال عودته لبلاده من الهند واليابان.

وأضاف الرئيس السريلانكي "من خلال تقييم حالة السلامة العامة، سيتم رفع حالة الطوارئ."

و لقد فرضت حالة الطوارئ وهي الأولى من نوعها منذ أن أنهت سريلانكا عام 2009 حربا أهلية دامت لمدة 30 عاما بين القوات الحكومية ومتمردي نمور التاميل.

ويجدر التذكير أن أعمال العنف المحلية قد نشبت في كاندي مطلع هذا الشهري مخلفة ثلاثة قتلى والعديد من الجرحى و تدمير و حرق مئات المحلات والمساكن والمعابد والمساجد.

وتم اعتقال أكثر من 280 شخصا بسبب تلك الأعمال في كاندي حتى الآن.