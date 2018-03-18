كشفت لجنة ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 لكرة القدم السبت، عن اعتماد 12 ملعبا في 10 مدن تلبي معايير الاتحاد الدولي (فيفا) ورصد 15,8 مليار دولار أمريكي بحال الحصول على شرف التنظيم.

وعرض رئيس اللجنة مولاي حفيظ العلمي خلال مؤتمر صحافي بالدار البيضاء لمضامين الملف المغربي، شارحا أن المملكة ستخصص استثمارات هامة كانت مبرمجة من قبل، مؤكدا أن "المغرب لن يقوم بتغيير استراتيجيته من أجل كأس العالم، بل العكس تماما".

وسيقوم المغرب بتجديد والزيادة من الطاقة الاستيعابية لخمسة ملاعب في العاصمة الرباط ومدن مراكش وفاس (وسط) وأغادير (جنوب) وطنجة (شمال)، حتى تستجيب للمعايير التي يشترطها فيفا.

وأضاف رئيس اللجنة التي تقدمت رسميا الخميس في زيوريخ بملف ترشحها، أن المغرب بصدد تشييد ملاعب في مدن الدار البيضاء ووجدة (الشرق) وتطوان (شمال).

وسيخصص ملعبان لكل من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء والعاصمة السياحية مراكش، فيما أكملت الناظور والجديدة ومكناس وورزازات لائحة المدن المرشحة، بحيث سيعتمد في نهاية المطاف 12 ملعبا من أصل 14 رشحتها اللجنة.

وبخصوص الكلفة الإجمالية للمونديال، كشف أن البطولة ستكلف المغرب 15,8 مليار دولار أمريكي، منها 3,2 مليار دولار استثمارات القطاع الخاص. وسيخصص المغرب مليار و200 مليون دولار لتشييد ستة ملاعب جديدة، فيما سيخصص 9,6 مليار دولار للاستثمار في البنى التحتية المرتبطة بالمواصلات والمستشفيات والمراكز الصحية حتى تستجيب للمواصفات الدولية.

وكان المغرب أعلن في أوت الماضي ترشحه للمرة الخامسة لاستضافة العرس العالمي بعد 1994 و1998 و2006 و2010، ويواجه منافسة ترشيح مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي ترشيحه للمونديال، يعول المغرب بشكل أساسي على دعم الدول الإفريقية (54)، ويعتبر أن ترشيحه هو "ترشيح للقارة الإفريقية بأكملها"، سعيا لمونديال "إفريقي" ثان بعد جنوب إفريقيا 2010، عندما خسر المغرب حق الاستضافة 10-14.

وبمواجهة المغرب، رشحت اللجنة المنظمة للترشيح الثلاثي الأمريكي-المكسيكي-الكندي، قائمة من 23 مدينة لإقامة المنافسات.

وتقع 17 من المدن الـ 23 في الولايات المتحدة منها لوس أنجلس وميامي وواشنطن وبوسطن، وثلاث في كندا هي لأدمونتون ومونتريال وتورونتو، وثلاث في المكسيك هي غوادالاخارا ومكسيكو ومونتيري. وفي حال فوز "يونايتد بيد" (الترشيح الموحد)، سيتم اختيار 16 مدينة فقط لاستضافة المباريات.

وأشار "يونايتد بيد" الخميس إلى أن متوسط سعة الملاعب المقترحة هو 68 ألف مقعد، ويعول على بيع 5,8 ملايين بطاقة دخول إلى الملاعب برقم أعمال يصل إلى 2,1 مليار دولار.