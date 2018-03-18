أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، عن سيطرة القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" ، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين بريف محافظة حلب السورية ، وفقا لما نقلته وكالة"الأناضول" التركية.

وقال الرئيس التركي في كلمة ألقاها بولاية "جناق قلعة" غربي البلاد إن "وحدات من الجيش السوري الحر مدعومة من القوات المسلحة التركية سيطرت على مركز مدينة عفرين بالكامل هذا الصباح " مضيفا أن عمليات نزع الألغام لا تزال مستمرة.

كما جاء في بيان منفصل للجيش التركي أن مركز مدينة عفرين بات "تحت السيطرة" وأضاف أن "عمليات البحث عن الألغام وغيرها من المتفجرات مستمرة".

من جانب آخر، نقلت وكالة فرانس برس عن شهود عيان أن الاشتباكات توقفت فيما تنتشر عناصر الفصائل السورية في وسط المدينة، مؤكدين "انسحاب" المقاتلين الأكراد منها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن في وقت سابق عن تحقيق القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها تقدما سريعا في مدينة عفرين الواقعة في شمال سوريا بعد ساعات من دخولها.

وتأتي هذه التطورات بعد شهرين تقريبا من إنطلاق عملية " غصن الزيتون" التي تشنها القوات التركية جنبا إلى جنب مع فصائل الجيش السوري الحر ضد قوات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية التي في منطقة عفرين شمال سوريا.