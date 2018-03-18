حجز عناصر الدرك الوطني، أمس السبت، سلاحا ناريا وكمية من الذخيرة بالنعامة ، بينما أوقف 37 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية وإن أميناس، وفقا لبيان أوردته وزارة الدفاع الوطني اليوم الأحد.

في ذات السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليتين منفصلتين بكل تلمسان وباتنة ، تاجري مخدرات وضبطت قنطار و 26 كيلوغرام من الكيف المعالج.



هذا، وأحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، محاولة تهريب ثلاثة أطنان من المواد الغذائية و7.6 متر مكعب من الوقود، فيما حُجزت 722 وحدة من مختلف المشروبات بوهران.