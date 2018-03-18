قال المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، اليوم الأحد، إن النفق الذي أعلن الاحتلال تدميره صباح اليوم "هو نفق قديم وغير مستخدم تعرض للاستهداف سابقا".

وأكد أبو عبيدة، في تصريح للصحافة ، أن النفق المستهدف استخدمته كتائب القسام في عملية تفجير لموقع البرج الأحمر شرق رفح خلال معركة "العصف المأكول" سنة 2014.

وعلق المتحدث العسكري باسم كتائب القسام على استهداف النفق قائلا إن "إعلان العدو عن اكتشاف نفق القسام في رفح هو محاولة جديدة للتضليل وتسويق الوهم واستعراض القوة لتسجيل انتصارات وهمية أمام الجمهور الصهيوني وأمام العالم".

وكانت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية قد زعمت في وقت سابق من اليوم أن جيش الاحتلال الصهيوني قد أحبط محاولة لتجديد تفعيل نفق هجومي للمقاومة الفلسطينية بغزة، قصفه مسبقا قرب كرم أبو سالم جنوب القطاع.