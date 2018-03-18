تمكنت مصالح أمن ولاية بومرداس من وضع حد لنشاط شبكة وطنية متكونة من ثمانية عناصر متخصصة في سرقة السيارات من خلال تزوير محررات إدارية و استعمال مفاتيح غير أصلية أي مصطنعة، حسبما أفاد به اليوم ألأحد مسؤول خلية الاتصال بأمن الولاية.

وأوضح الملازم الأول كريمو تواتي لوكالة الانباء الجزائرية بأنه تم تفكيك هذه العصابة إثر تحريات و أبحاث ميدانية باشرتها عناصر فرقة البحث و التدخل بأمن الولاية مكنت من كشف الأساليب التي ينتهجها عناصر هذه الشبكة، التي يقودها أشخاص من ذوي السوابق العدلية، في عملهم الإجرامي.

و أسفرت هذه التحريات إلى تحديد هوية ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 45 سنة و ينحدرون من مختلف ولايات وسط و شرق و غرب البلاد.

و توصلت مصالح الأمن من توقيف شخصين من عناصر هذه الشبكة الإجرامية، كانا وراء سرقة 14 مركبة من ولايات مجاورة، بعد تتبع أثر إحدى السيارات التي سرقت على مستوى ولاية الجزائر العاصمة و حدد مكان تواجدها و استرجاعها من داخل مرآب لأحد المتورطين في عملية السرقة.

و تم على إثر ذلك تحديد هوية باقي أعضاء هذه الشبكة الذين كانوا يقومون بسرقة المركبات باستعمال مفاتيح مصطنعة مع توزيع الأدوار و تحديد مهام كل فرد منهم في عمليات السرقة حيث تنتهي وجهة السيارات المسروقة بتزوير وثائقها و إعادة بيعها و أخرى بفكيكها و بيعها على شكل قطع للغيار.

و بعد توقيف المتورطين و إتمام الإجراءات القضائية تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل .