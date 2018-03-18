هلك خمسة أشخاص في حادث سير وقع، اليوم الأحد، ببلدية تامسة الواقعة في ولاية المسيلة، حسب ما عُلم من مديرية الحماية المدنية بالولاية.

وأوضح ذات المصدر أن الحادث وقع على الطريق الولائي رقم 38 الرابط بين بلديتي تامسة و بوسعادة إثر تصادم بين مركبة سياحية و أخرى للوزن الثقيل.

وقد نُقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مدينة بوسعادة بعد تدخل سيارتي إسعاف وأخرى للإطفاء وعدد من أعوان الحماية المدنية، وفقا لذات المصدر.

من جانبهم فتح عناصر الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث.