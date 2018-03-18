استأنف مهاجم دينامو زغرب, الجزائري العربي هلال سوداني العائد من اصابة, سهرة أمس السبت المنافسة خلال المقابلة التي فاز فيها فريقه بقواعده امام متذيل الترتيب نادي روداس (2-0), في اطار الجولة ال26 من بطولة كرواتيا لكرة القدم.

وغاب ثاني أحسن هداف حاليا في صفوف المنتخب الجزائري (22 هدفا), و المصاب في المقابلة التي فاز فيها فريقه على نادي بيلوبو (1-0) يوم 4 مارس المنصرم, عن صفوف فريقه في الخرجتين الاخيرتين التي تكبد فيهما دينامو زغرب هزيمتين ثقيلتين أمام كل من ريجيكا و لوكوموتيفا بنفس النتيجة (4-1).

وبهذا الفوز الاخير, يحصن نادي دينامو زغرب موقعه في صدارة ترتيب البطولة بمجموع 59 نقطة و بفارق تسع نقاط عن الملاحق الاول نادي هاجوك سبليت المنقوص من مقابلة سيلعبها سهرة اليوم الاحد بميدان أوسيجاك.

والتحق العربي هلال سوداني بالنادي الكرواتي عام 2013 قادما له من فيكتوريا غيماراس الذي توج معه بكأس البرتغال في نفس السنة.

وستكون الفرصة سانحة امام ابن مدينة الشلف لاكتشاف أجواء الفريق الوطني تحت قيادة الناخب رابح ماجر خلال المقابلتين الوديتين ضد كل من تانزانيا يوم 22 مارس بملعب 5 جويلية بالجزائر ويوم 27 مارس ضد المنتخب الايراني بالنمسا.

ومعلوم ان سوداني كان قد غاب عن التربص الأخير للمنتخب الجزائري الذي جرى شهر نوفمبر من سنة 2017 بسبب الإصابة.