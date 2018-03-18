شدد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد، بقسنطينة على أن الجزائر "خط أحمر"، مؤكدا على أنه "لا مجال إطلاقا للمساس بها وبأمنها ومقدرات شعبها"، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وقال الفريق قايد صالح في كلمة توجيهية خلال زيارة عمل وتفتيش قادته إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة إن "الجزائر التي عانت بالأمس من ويلات الاستعمار، وأقسم شعبها أن يعلنها في وجه عدوه ثورة شعبية شاملة وعارمة، تصدر طليعتها خيرة أبنائها من الشهداء والمجاهدين الذين استطاعوا أن يحرروها بعد تضحيات جسام، فإنه يتعين على أبنائها اليومي لاسيما أبناء الجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك الأمنية الأخرى أن يسيروا على نفس الدرب وعلى نفس النهج الوطني الخالص".

وفي ذات السياق، أكد الفريق مواصلة السعي الدائم نحو تأمين وحماية وضمان أمن ووحدة كافة جغرافية الجزائر "فكل جزء من أرض بلادنا لها قسطها من التاريخ الوطني" ، مشيرا إلى أن ما تتميز به الجزائر هو وجود "علاقة وجدانية صلبة جدي ومتزايدة القوة والتأثير المتبادل بين المكان والزمان".

هذا ، وذكّر الفريق بأهمية هذا اللقاء الذي يأتي عشية احتفال الشعب الجزائري واحدة من المحطات التاريخية الخالدة والمتمثلة في الذكرى الـ 56 لعيد النصر الموافق لـ 19 مارس، مذكرا بالجهود الحثيثة المبذولة على أكثر من صعيد من أجل الرفع من قدرات القوات المسلحة "بما يكفل لها أداء مهامها على الوجه الأكمل".