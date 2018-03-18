صادق المجلس الوطني لجمهورية البرتغال على مذكرة أشاد من خلالها باستئناف مسار المفاوضات حول مسألة الصحراء الغربية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة معربا عن قناعته بان الوقت قد حان للتوصل إلى حل يضمن تجسيد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, حسبما علم اليوم الأحد.

وأوردت الصحافة البرتغالية بأن هذه المذكرة قد تمت المصادقة عليها يوم 09 مارس الماضي خلال جلسة علنية, "أشاد فيها البرلمان باستئناف مسار المفاوضات حول مسالة الصحراء الغربية (المحتلة) برعاية منظمة الأمم المتحدة, وعبر عن قناعته العميقة بأنه الوقت قد حان للتوصل إلى حل يضمن تجسيد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".

وقد قُدّمت هذه المذكرة للتصويت من قبل المجموعة البرلمانية "تكتل اليسار" وحصدت أصوات كل من الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي البرتغالي والخضر وحزب الأشخاص والحيوانات والطبيعة.

ويشير هذا الانتخاب إلى أخر اجتماع عقد في مدينة لشبونة بين الوفد المغربي والمبعوث الخاص للأمين العام الاممي الى الصحراء الغربية, هورست كوهلر.

وعُقِد أول اجتماع بين وفد الصحراء الغربية, بقيادة رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والأمين العام لجبهة بوليساريو ابراهيم غالي, والمبعوث الخاص للأمين العام الاممي إلى الصحراء الغربية كوهلر في جانفي الماضي بمدينة برلين الألمانية.

وتندرج هذه المشاورات في إطار تطبيق قرارات مجلس الأمن ومساعي منظمة الأمم المتحدة من أجل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير و نيل استقلاله.