يرتقب أن تستمر الأمطار في التساقط تكون احيانا رعدية في عدة ولايات بغرب الوطن , حسبما ورد اليوم الأحد في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

و تخص هذه الأمطار ولايات تلمسان و عين تموشنت و وهران و مستغانم و كذا سيدي بلعباس و الشلف و معسكر و غليزان و شمال تيارت و تيسمسيلت و عين الدفلى , يضيف نفس المصدر موضحا ان مدة صلاحية هذه النشرية تمتد إلى غاية مساء اليوم الأحد (الساعة التاسعة ليلا).

و ستبلغ كميات الأمطار أو تتجاوز محليا ال30 ملم خلال فترة الصلاحية حسب النشرية.