ترقب تواصل تساقط أمطار رعدية بغرب الوطن

أخبار الوطن
18 مارس 2018 () - واج/س.أ
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يرتقب أن تستمر الأمطار في التساقط تكون احيانا  رعدية في عدة ولايات بغرب الوطن , حسبما ورد اليوم الأحد في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

و تخص هذه الأمطار ولايات تلمسان و عين تموشنت و وهران و مستغانم و كذا سيدي  بلعباس و الشلف و معسكر و غليزان و شمال تيارت و تيسمسيلت و عين الدفلى , يضيف  نفس المصدر موضحا ان مدة صلاحية هذه النشرية تمتد إلى غاية مساء اليوم الأحد  (الساعة التاسعة ليلا).

و ستبلغ كميات الأمطار أو تتجاوز محليا ال30 ملم خلال فترة الصلاحية حسب  النشرية.

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