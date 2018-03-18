يرتقب أن تستمر الأمطار في التساقط تكون أحيانا رعدية في عدة ولايات بغرب الوطن ، حسبما ورد اليوم الأحد في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

و تخص هذه الأمطار ولايات تلمسان و عين تموشنت ووهران و مستغانم و كذا سيدي بلعباس و الشلف و معسكر و غليزان و شمال تيارت و تيسمسيلت و عين الدفلى ، يضيف نفس المصدر، موضحا أن مدة صلاحية هذه النشرية تمتد إلى غاية مساء اليوم الأحد (الساعة التاسعة ليلا).

و ستبلغ كميات الأمطار أو تتجاوز محليا الـ 30 ملم خلال فترة صلاحية النشرية.