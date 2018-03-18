أعلنت لجنة الخروج من الاتحاد الأوروبي التابعة للبرلمان البريطاني اليوم الاحد عن إمكانية تأخير انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي بسبب وجود مسائل أساسية عالقة في المفاوضات "ينبغي حلها".

وأفادت لجنة بريكست بأنه تم "تحقيق تقدم ضئيل" في مسائل أساسية بينها كيفية المحافظة على الحدود المفتوحة بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا.

وأوضحت اللجنة أنه "إذا بقيت جوانب جوهرية بشأن الشراكة المستقبلية غير متفق عليها مع حلول أكتوبر 2018 فسيتعين على الحكومة البريطانية السعي إلى تمديد محدود للفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة 50 بشأن الخروج من التكتل".

وحذرت اللجنة من أن توفير حقوق مختلفة للمواطنين القادمين قبل خروج بريطانيا رسميا سيكون "متناقضا" مع قانون الاتحاد.

وقال هيلاري بين رئيس اللجنة, في تصريحات اليوم, إن "المفاوضات باتت حاليا في مرحلة حرجة إذ لم يعد هناك سوى سبعة أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق بشأن سلسلة من الملفات المعقدة".

وأضاف أن "على الحكومة حاليا تقديم مقترحات ذات مصداقية ومفصلة بشأن الكيفية التي يمكنها من خلالها إدارة الحدود بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا" قائلا "لا نعرف أي حدود دولية عدا الحدود الداخلية ضمن الاتحاد الأوروبي تعمل دون تفتيش وبنى تحتية فعلية وهذا أمر مقلق".

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019 , أي بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء على /بريكست/ ومن المفترض أن تنتهي المفاوضات بشأن الشراكة المستقبلية بحلول أكتوبر المقبل.