منحت شركة "برانت" الجزائر للأطفال المتمدرسين عطلة مميزة تتمثل في رحلة الأحلام إلى "مخيم ريال مدريد"، والتي تنظم بالتعاون مع وكالة "ناسا ميديا" بالشراكة مع "أفانتاج إيفانت المغرب" الشريك الحصري لمؤسسة ريال مادريد كومبيس الجزائر، وهذا في الفترة بين 18 إلى 24 مارس 2018 في مدريد (إسبانيا).

وتعتبر تجربة " ريال مدريد كومبيس " معسكرا لكرة القدم يقدم للاعبين الشباب فرصة فريدة للتدرب تحت إشراف أحد أكثر الأندية تتويجا في العالم، وهو "ريال مدريد". وهذا المعسكر سيكون مفتوحا أمام الشباب الجزائري الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و13 سنة، الذين سيعيشون تجربة من 6 أيام فريدة من نوعها وثرية، من خلال الجمع بين الرياضة وبرنامج متنوع من الأنشطة التعليمية، ممتعة ومبتكرة في نفس الوقت، مرتكزة على القيم الأساسية لنادي ريال مدريد، وهي الريادة ، العمل الجماعي، احترام الآخرين، والتضامن.

وعلى هذا الأساس، ستحقق "برانت" الجزائر حلم 15 طفلا من خلال تمكينهم من عيش تجربة العمر في الرياضة والتي لن ينسوها أبدا، والسماح لهم ليس فقط لإثبات مواهبهم الكروية، وإنما بالاحتكاك مع الشباب من مختلف البلدان من العالم في إطار مثالي، ولكن أيضا من خلال إتاحة الفرصة لهم لحضور مباراة ريال مدريد ضد فريق "جيرونا" بدعوة من "مخيم ريال مدريد". وبالإضافة إلى ذلك، سيتم دعوة ممثلي التشكيلة إلى حفل تنظمه القنصلية الجزائرية في مدريد تكريما لهم بمناسبة تنظيم هذا الحدث ولتعزيز مثل هذه المبادرات.