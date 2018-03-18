تمكنت الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم مؤخرا من توقيف أربعة موظفين من بينهم رئيس مصلحة ورئيس مكتب بمصالح الولاية بتهمة اختلاس أموال عمومية بقيمة 1.3 مليون دينار جزائري، حسبما علم اليوم الأحد من هذا السلك الأمني.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت بعد شكوى تقدم بها رئيس مصلحة مكلف بتسيير حظيرة المركبات بمصالح ولاية مستغانم مفادها اختفاء 18 دفترا من دفاتر الوقود يحتوي كل دفتر على 25 قسيمة (قيمة قسيمة الوقود 850 دينار جزائري) من المصلحة أثناء تواجده في مهمة خارج الوطن.

وبعد قيام الفرقة الأمنية بمعاينة مكان وضع الدفاتر داخل الخزانة الفولاذية بالمصلحة المعنية لم يتم العثور على أي أثار للكسر أو التخريب سواء على مستوى الخزانة أو على مستوى باب المكتب "ما أكد تورط رئيس المكتب ومساعديه".

وبتهم "اختلاس أموال عمومية" و "السرقة والإهمال" تم تقديم الموقوفين الأربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم الذي أمر بوضع رئيس المصلحة ورئيس المكتب تحت الرقابة القضائية. و أصدر أمرا بالاستدعاء المباشر لجلسة المحاكمة في حق الموقوفين الآخرين، كما أشير إليه.