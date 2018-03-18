قررت مجموعة من منتخبي حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية، بالمجلس الشعبي لولاية تيزي وزو، رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بتيزي وزو ضد والي تيزي وزو للمطالبة بإلغاء مداولات المجلس الشعبي رقم 01،02، 08 المتعلقة بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الولائي، تعيين نواب الرئيس، و إنشاء لجان المجلس بصفته الضامن لتطبيق القانون بالولاية و لكونه لم يرد على مراسلتهم الداعية لإلغاء ذات المداولات غير المطابقة للقانون المعمول به، حسبهم .

شهدت جلسة دورة المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو، اليوم ، المخصصة لمناقشة تنفيذ مداولات المجلس ، حصيلة نشاط الولاية و مدى تقدم المشاريع الكبرى بالولاية، نقاشا حادا كالعادة بين مجموعة منتخبي الأرسيدي و رئيس ذات الهيئة، أوشيش يوسف الذين انتقدوا طريقته في تسيير المجلس و إدارة شؤون جلسة الدورة، حيث لقبوه "بالمدير " عوض الرئيس لعدم احترامه القانون .

في هذا الصدد، جدد منتخبو الأرسيدي بالمجلس الشعبي لولاية تيزي وزو، انتقاداتهم لرئيس ذات الهيئة من تشكيلة حزب الأفافاس بخرقه للقانون، آخرها توزيع منتخبي الأرسيدي على لجان المجلس دون استشارة المعنيين بالأمر . وهو الادعاء الذي فنده يوسف أوشيش الذي أكد لهم، إنه أرسل ثلاث مراسلات لمنتخبي الأرسيدي، يطلب منهم من خلالها الالتحاق باللجان التي يرغبون العمل فيها، لكنهم لم يكترثوا للأمر .

وكشف ماليك حصاص، رئيس مجموعة منتخبي الأرسيدي بالمجلس الشعبي لولاية تيزي وزو، خلال قراءته لبيان المجموعة في جلسة أمس، أن المنتخبين قد قرروا مقاضاة والي الولاية بصفته الضامن لتطبيق القانون كونه لم يرد على مراسلاتهم، التي طالبوا فيها من المسؤول التنفيذي للولاية إلغاء المداولات رقم :08 ليوم 11-01-2018 المتعلقة بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي لولاية تيزي وزو ، المداولة رقم 01 ليوم 11-01-2018 الخاصة بتعيين نواب الرئيس ، المداولة رقم 02 المتعلقة بإنشاء لجان المجلس . من جهته، أشار محمد بودربالي إلى أنه رد على مراسلة مجموعة منتخبي الأرسيدي و قدم رده للجهة المعنية .