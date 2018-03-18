تظاهر آلاف الأشخاص الذين يعارضون استقلال كتالونيا في شوارع برشلونة للمطالبة بـ"التعقّل"، في حين توجد المنطقة بلا حكومة منذ فشل إعلان الاستقلال في أكتوبر الماضي.

وتحت شعار "التعقل الآن أكثر من أي وقت مضى!"، جابَ المتظاهرون العاصمة الكتالونية، ملوّحين بأعلام إسبانيا وكتالونيا والاتحاد الأوروبي، بناء على دعوة من المجتمع المدني الكتالوني، وبدعم من أحزاب رافضة للاستقلال.

وقال أليكس راموس، رئيس المجتمع المدني الكتالوني، من على منصة أقيمت أمام محطة فرنسا: "نريد حكومة لجميع الكتالونيين، وليس فقط للمطالبين بالاستقلال... حكومة تضع أخيراً وراءها كابوس العملية الانفصالية".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسي السابق الكتالوني الأصل مانويل فالس إنّ "أوروبا تحتاج إلى إسبانيا موحّدة، هذه هي رسالة أوروبا". وأضاف: "لا يمكن أن يحصل الانفصاليّون على وساطة ولا على تأييد ممكن".

والوضع السياسي متعثّر في كتالونيا منذ الانتخابات الإقليمية في 21 ديسمبر التي أعطت الانفصاليين الأكثرية في البرلمان الإقليمي. لكنّ مختلف الأحزاب الانفصالية لم تتمكن من الاتفاق على مرشّح إلى رئاسة المنطقة. وطالما أنها بلا حكومة، تستمر مدريد في إدارة شؤون هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 7,5 ملايين نسمة. وإذا ما استمر التعثّر، فقد تتجه المنطقة إلى انتخابات جديدة.