أغلقت معظم صناديق الاقتراع في روسيا، مساء اليوم الأحد، في انتخابات رئاسية من المتوقع أن يحقق فيها الرئيس فلاديمير بوتين فوزا سهلا.



وتشير الأرقام الأولية وعينات من صناديق الاقتراع إلى فوز بوتين بنسبة 75% من الأصوات، في انتخابات وصلت نسبة التصويت فيها نسبة الـ60% ممن يمتلكون حق التصويت.



وبحسب استطلاعات الرأي يحصل بوتين على نحو 70% من الأصوات أو ما يزيد نحو عشر مرات عن النسبة التي قد يحصل عليها أقرب منافسيه.



وبتولي بوتين فترة جديدة سيكون قد أمضى في السلطة نحو 25 عاما، ليصبح بذلك ثاني أطول زعماء الكرملين بقاء في الحكم، بعد الديكتاتور السوفيتي جوزيف ستالين.



وينسب ناخبون كثيرون لبوتين، ضابط المخابرات السابق البالغ من العمر 65 عاما، الفضل في الدفاع عن مصالح روسيا في عالم خارجي معاد حتى وإن كان الثمن هو المواجهة مع الغرب.