تأهل، مساء الأحد، وفاق سطيف واتحاد الجزائر إلى الدور المقبل لمنافستي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف على التوالي، ليلتحقا بمولودية الجزائر وشباب بلوزداد اللذين نجحا في مواصلة المغامرة.



ورغم خسارته بهدف دون رد في مباراة الذهاب أمام نادي أدوانا ستارز الغاني، إلا أن وفاق سطيف، الذي لعب أمس، آخر مباراة قارية دون جمهور بملعب الثامن ماي 1945، حقق انتصارا سهلا بنتيجة 3 / 0، حيث سجل بن عيادة هدفين في الدقيقتين (28 و 45 + 3)، وأمضى بدران الهدف الثالث بعد عمل جماعي ممتاز في الدقيقة 61، ليضمن الوفاق، المتوج برابطة أبطال إفريقيا سنة 2014، التأهل إلى دور المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية.



ووجد اتحاد الجزائر صعوبات كبيرة للتأهّل إلى الدور ثمن النهائي مكرر لكأس الكاف، أمام منافس عنيد من الكونغو الديمقراطية، بعد تعادل الفريق بنتيجة 1 / 1، واستفاد الفريق الجزائري من تعادله الإيجابي في مباراة الذهاب بـ 2 / 2، لاقتطاع تأشيرة التأهل بفضل هدفيه خارج القواعد، مقابل هدف واحد لنادي مانييما يونيون خارج القواعد.



ولم يتمكن اتحاد الجزائر من تسجيل الهدف الأول، سوى في الدقيقة 82 من عمر المباراة عن طريق أسامة درفلو، ما سمح للأنصار ورفقائه من تنفس الصعداء، غير أن نادي مانييما لم يرفع الراية البيضاء ونجح في تعديل النتيجة عن طريق مانزوكي برأسية في الدقيقة 90، قبل أن يعلن الحكم عن نهاية المباراة التي شهدت تأهل الاتحاد بصعوبة.



ونالت الكرة الجزائرية العلامة الكاملة، مرة أخرى، في المنافسات القارية للنوادي بتأهل الأندية الأربعة المشاركة، وهي مولودية الجزائر ووفاق سطيف في رابطة أبطال إفريقيا، وشباب بلوزداد واتحاد الجزائر في كأس الكاف، وسيشارك الوفاق والمولودية في دور المجموعات، بينما يخوض شباب بلوزداد واتحاد الجزائر دور ثمن نهائي مكرر، قبل الدخول إلى دور المجموعات.





