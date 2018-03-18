للمرة الثانية على التوالي، يقرأ وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، رسالة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الأولى كانت بمناسبة عيد المرأة، والثانية بمناسبة عقد ملتقى دولي حول ترقية المشاركة السياسية للمرأة، بينما تعوّد الجمهور على قراءة مثل هكذا رسائل من طرف مستشار الرئيس علي بوغازي.. بعض المتابعين يقرأون ذلك على أنه تعبير واضح من رئيس الجمهورية عن الثقة الكبيرة التي يضعها في لوح.. فهل هو مؤشر على الدور الذي سيلعبه هذا الأخير في المستقبل.



