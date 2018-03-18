اشتكى أحد المتعاملين الاقتصاديين من ولاية ميلة، ينشط في إنتاج المواد الصيدلانية المتمثلة في المراهم الجلدية، للقنصل العام التونسي بثقل الإجراءات البيروقراطية في وجه المتعاملين الاقتصاديين، حيث واجهته عراقيل بيروقراطية أعاقت إتمام صفقة تجارية لتصدير بضاعته بقيمة بلغت 300 ألف أورو، بسبب طلب الجهات التونسية ملفا يتكون من 22 وثيقة، لم يتمكن من جمعها طيلة 6 أشهر، وقد تفاجأ القنصل العام لهذا الأمر ووعد بالتدخل لرفع مثل هذه الممارسات البيروقراطية في وجه المستثمرين الجزائريين.



