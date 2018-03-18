يخيل لكل من يشاهد مستشفى سعداوي المختار بعين وسارة في ولاية الجلفة أنه سكنات اجتماعية من النمط القديم. و أنجز هذا المستشفى سنة 1969 حين كان عدد سكان عين وسارة لا يتعدى الـ 20 ألف نسمة، واليوم يتخطى عددهم الـ 180 ألف نسمة، ولم تمسه عملية الطلاء لعدة سنوات، فأصبح يبدو وكأنه سكنات مهجورة رغم الخدمة الصحية التي يقدمها لأزيد من 450 ألف نسمة، وهو عدد سكان 10 بلديات في الجهة الشمالية لولاية الجلفة. فهل من التفاتة من أجل طلائه وإعطائه منظرا يليق به قبل رفع التجميد عن مشروع مستشفى 240 سرير الذي كثر عنه الحديث؟



