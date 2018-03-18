أشرفت مصالح أمنية على تأطير دفعة الأئمة والإطارات المنتدبة للإمامة بمساجد المهجر عبر كافة الدول الأوروبية، وخضعت دفعة 2018 لأول مرة إلى تكوين مكثف أشرفت عليه مصالح أمنية متخصصة، ارتكز على إطلاق توصيات تتعلق برفع درجة يقظة الإطارات الدينية الجزائرية من بعض الشبكات الأوروبية المرتبطة بتنظيمات متطرفة وتحذيرات أخرى تتعلق بنشاط مكثف لمصالح إقليمية مشبوهة.



استفادت الدفعة الأخيرة للأئمة المنتدبين للعمل في مسجد باريس من دورة مركزة لإطارات من وزارة الشؤون الدينية ولجان مختصة، تمحورت حول تحصين الأئمة من تأثيرات بعض اللوبيات المؤثرة على العمل المسجدي في المناطق ذات التعداد الكبير لأفراد الجالية المغاربية في دول أوروبا، حيث تم تنبيه أعضاء البعثة إلى مخاطر التيارات المتشددة وبعض القنوات المرتبطة بها، إضافة إلى لوبيات مالية كبرى تهيمن على أفكار ومعتقدات الجالية، ناهيك عن شبكات أخرى ذات طابع سياسي تم التحذير منها.



وقد استدعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأئمة المعنيين بالانتداب إلى مسجد باريس لسنة 2018 لمدة 4 سنوات، غالبيتهم الساحقة إطارات حاملون لشهادات دراسات عليا، من أجل إجراء تكوين ختامي بدار الإمام يدوم 5 أيام. وأشرفت الوزارة على تكوين المعنيين بالانتداب بالمهجر في دورة مركزة لثلاثة أسابيع شهر جانفي الماضي، ثم قامت باستدعائهم مرة ثانية لتلقي التوجيهات النهائية، بالموازاة مع إنهائها إجراءات التأشيرة لفائدتهم، فيما تعمل الوزارة على تمحيص قائمة الـ100 إمام “المنتدبين لشهر واحد” لصلاة التراويح لشهر رمضان المقبل وهؤلاء يخضعون للتحقيقات الأمنية المركزة قبل إعادة نشر القائمة نهاية مارس الجاري.



وقال مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف لـ”الخبر” إن الوزير أمر جميع المصالح بالحرص على “التمثيل النوعي للجزائر في المساجد التابعة لإدارة مسجد باريس بفرنسا”. و أكد المصدر ذاته أن قائمة الأئمة والإطارات المرشحين للعمل في دفعة 2018 مكونة من 95 بالمائة من الدكاترة وحاملي الشهادات العليا، ما يؤكد، حسبه، “تطهير القوائم من ممارسات سابقة ابتعدت عن معايير الكفاءة والانتقاء الشفاف”، وهو ما دفع المصالح المركزية للوزارة إلى تنظيم تكوين ختامي يتعلق بتلقين “سفراء الجزائر” بفرنسا أبجديات التعامل مع مجتمع مغترب وخصوصيات العلمانية الفرنسية، وهي الدورة المركزة الأخيرة التي تدوم 5 أيام تحت إشراف مؤسسة مسجد باريس وبعض المصالح المرتبطة بها وأيضا التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية.



من جانب آخر، تعمل الوزارة مع الأجهزة الأمنية على ضبط القائمة النهائية لأول دفعة مكونة من 100 إمام، وذلك لإنهاء الفوضى والعشوائية التي كانت سائدة في وقت سابق، تمثلت في تعاقدات بسيطة بين أئمة وحفظة القرآن مع لجان دينية مغاربية في أوروبا خلال شهر رمضان.



وحصرت الوزارة المشاركة في المسابقة في الأئمة المعلمين والأئمة الأساتذة وأساتذة التعليم التقني وللمؤذنين والقيمين، واشترطت على كل مترشح الترسيم في رتبته والحفظ الكامل للقرآن الكريم وأن لا يكون تعرّض لعقوبة تأديبية في سنة المسابقة.





