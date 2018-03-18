



تشير دراسة أميركية إلى أن الأشخاص الذين يرتفع لديهم مستوى السكر في الدم بشكل طفيف، لكن ليس بدرجة تكفي لتشخيص إصابتهم بالسكري، ربما يكونون معرضين لخطر الإصابة بمشاكل في القلب والكلى بشكل أكبر من الأشخاص الذين لديهم مستوى طبيعي من السكر في الدم.



ويجري الربط منذ فترة طويلة بين السكري وتزايد خطر الإصابة بمرض القلب، وتقرن دراسات سابقة كثيرة أيضا بين السكري وتزايد خطر الإصابة بأمراض الكلى.



بيد أن الباحثين اختلفوا بشأن ما إذا كان ارتفاع السكر في الدم بشكل طفيف الذي يطلق عليه أحيانا اسم "ما قبل السكري" قد يزيد أيضا خطر الإصابة بمشاكل في القلب والكلى.



وحتى اسم "ما قبل السكري" مثير للجدل ويختلف الأطباء بشأن كيفية تشخيصه ومعالجة الأشخاص المصابين فقط بخلل طفيف في السكر في الدم.



وقال كبير معدي الدراسة -التي نُشرت في دورية لانسيت لمرض السكري والغدد الصماء- الطبيب محمد علي وهو باحث في جامعة إيموري إن "ما قبل السكري شائع جدا".



وأضاف أن تغيير أسلوب الحياة مثل زيادة التدريبات وتناول غذاء صحي بشكل أكبر قد يساعد الناس على خفض مستوى السكر في الدم وخطر إصابتهم بالمشكلات الصحية التي يمكن أن تصاحب مرض السكري.



