رفضت إدارة نادي أنتير ميلان الإيطالي تسريح مدافعها الجزائري محمد بلخير للمشاركة في تربص المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، تحضيرا للمواجهة المزدوجة أمام المنتخب التونسي ضمن تصفيات بطولة إفريقيا لأقل من 20 سنة.



ورغم حرص مدير المنتخبات الوطنية بوعلام شارف على الاستفادة من خدمات اللاعب الجزائري محمد بلخير، صاحب الـ19 عاما، خلال التربص المقبل الذي يدخل ضمن تاريخ “الفيفا” منذ أمس، إلا أن شارف سيجد نفسه مضطرا للاستغناء عنه، بسبب رفض إدارة الفريق الإيطالي تسريحه، والسبب هو إرسال الاتحادية الجزائرية لكرة القدم دعوتها للاعب خارج الآجال، كون “الفيفا” تؤكد على ضرورة إرسال الدعوات للاعبين قبل 15 يوما، على الأقل، من انطلاق التربص التحضيري.



وخابت آمال محمد بلخير الذي كان يراهن على حمل ألوان المنتخب الجزائري، بسبب “خطأ” جديد من “الفيفا” التي سبق لها إرسال ترشح بشير ولد زميرلي لعضوية المكتب التنفيذي لـ”الكاف” خارج الآجال، ما حرم الجزائر من مقعد في المكتب التنفيذي للهيئة الكروية القارية، حيث سيتأجل التحاق محمد بلخير بالمنتخب الجزائري إلى التاريخ المقبل لـ”الفيفا”.



واللافت للانتباه أن مدير المنتخبات الوطنية، بوعلام شارف، لم ينتبه، وهو يقرر استدعاء لاعب الأنتير، أن تاريخ “الفيفا” ينتهي يوم 29 مارس، بينما تجرى مباراة الذهاب بين الجزائر وتونس، لأقل من 20 سنة، يوم 31 مارس، على أن تجرى مباراة الإياب بداية أفريل، ما يعني أن محمد بلخير لم يكن قادرا على المشاركة في مباراتي تونس، حتى وإن تم تسريحه من طرف ناديه.





