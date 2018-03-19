اعتقلت مصالح الأمن، صباح اليوم، العشرات من الأطباء بالقرب من كلية الطب بأعالي العاصمة واقتادتهم لمراكز الشرطة.

عرف محيط كلية الطب ببن عكنون انزالا أمنيا، صباح اليوم، تمت خلاله عمليات اعتقالات واسعة ضد الأطباء المقيمين الذين جاؤوا لمساندة زملائهم الذين قرروا مقاطعة الامتحانات.

وحسب منشورات هؤلاء (الأطباء) على مواقع التواصل الاجتماعي، فان قوات الأمن منعتهم من الاقتراب من محيط الكلية وتم اقتيادهم الى مراكز الشرطة القريبة. كما نشروا فيديوهات وهم داخل مركبات الشرطة في طريقهم الى مقرات الشرطة.