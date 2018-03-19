أرجع مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية المغربي، عبد الحق الخيام، انتشار الإرهاب في المنطقة إلى عدم تعاون السلطات الأمنية الجزائرية مع نظيرتها المغربية.

وأوضح الخيام، في حديث نشرته الأسبوعية الدولية (جون أفريك) في عددها الأخير، أن غياب التعاون بين المغرب والجزائر، مضر للبلدين، مشيرا إلى أنه "من المفروض علينا على سبيل المثال مضاعفة الجهود من أجل مراقبة حدودنا".

وتابع إن تعاوننا مع السلطات الجزائرية ، يظل بطبيعة الحال مرغوبا فيه وممكنا ، مؤكدا أنه "يكفي أن يوافق الجزائريين على فصل القضايا السياسية عن الرهانات الأمنية".

وذكر الخيام بأن عدد الخلايا الإرهابية، التي تم تفكيكها بالمغرب، انتقل من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 سنة 2016، وإلى تسعة فقط سنة 2017، مشيرا إلى أن سنتي 2015 و2016 تميزتا بتنامي ظاهرة الإرهاب في كل أنحاء العالم.

وكشف أن 1668 مغربي التحقوا بتنظيم "داعشّ ،مشيرا إلى أن بعضهم قتلوا في المعارك ضد قوات التحالف، “لكن ليس لدينا في الوقت الراهن وسيلة لمعرفة عددهم".