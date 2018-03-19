حجزت 7 فرق عربية بطاقة العبور إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد نهاية منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وتأهل الوداد البيضاوي حامل اللقب، والدفاع الحسني الجديدي من المغرب، ووفاق سطيف والمولودية من الجزائر، والنجم الساحلي والترجي من تونس إضافة إلى الأهلي من مصر.

وفيما يلي بقية الفرق المتأهلة لدور المجموعات:

أميابان سوالوز من سوازيلاند، ومازيمبي الكونغولي، وكامبالا سيتي الأوغندي، وأونشيب رولز البوتسواني، وبريميرو دي أوغوستو الأنغولي، وحوريا كوناكري الغيني، وأسيك ميموزا الإيفواري، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وتوغو بور التوغولي.

وستوزع الفرق المتأهلة لمرحلة المجموعات على أربع مجموعات، وفقا لقرعة سيجريها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في موعد لم يتحدد بعد، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي.