شب حريق مهول داخل مستودع لتخزين العجائن ببني تامو ولاية البليدة ليلة أمس الأحد ما أسفر عن خسائر مادية معتبرة في الوقت الذي تم فيه إنقاذ أكثر من 3000 قنطار من العجائن الموجهة للتسويق، حسبما علم اليوم الإتنين من مصالح الحماية المدنية.

و أفاد ذات المصدر أن كل من وحدة الحماية المدنية لدائرة وادي العلايق و وحدة بني مراد قد تدخلت من أجل إخماد الحريق الذي شب بمستودع بحي بن يطو بلدية بني تامو المخصص لتخزين العجائن و تحتوي مساحته حوالي 400 متر مربع.

و تم إخماد الحريق الذي دامت عملية مكافحته قرابة الثلاث ساعات متواصلة استنادا لذات المصدر الذي أوضح أنه تم إنقاذ المستودعين المجاورين و منع امتداد الحريق لسيارة تجارية كانت داخل المخزن، فيما أتلف الحريق سيارة نفعية و حوالي 1400 قنطار من المنتوجات دون تسجيل أية خسائر بشرية.