اعلن فريق مولودية بجاية اليوم الإثنين عن تعيينه لعز الدين آيت جودي مدربا جديدا للنادي المنتمي إلى الرابطة الثانية "موبيليس" لكرة القدم المحترفة، خلفا لرشيد بوعراطة، المقال من منصبه عقب التعادل أمام سريع غليزان (0-0)، برسم الجولة 23 من البطولة.

وبهذا يصبح آيت جودي، الذي أشرف في وقت سابق على فريق شبيبة القبائل (الرابطة الأولى)، ثالث مدرب يشرف على رأس العارضة الفنية لـ"الموب" بعد كل من رشيد بوعراطة ومصطفى بسكري.

وأرجعت إدارة المولودية "البجاوية" سبب طلاقها مع المدرب بوعراطة "بالتراضي" يوم السبت الفارط إلى "تدهور علاقته مع اللاعبين".

ويحتل النادي الأخضر والأسود الصف الثالث في الترتيب العام للرابطة الثانية بعد 23 جولة، علما أن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في نهاية الموسم ترتقي إلى الرابطة الأولى.