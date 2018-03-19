عثرت مصالح الدرك الوطني لولاية عين تموشنت على جثتين مجهولتي الهوية لفظتهما أمواج البحر بشاطئ تارقة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وهذا في عمليتين منفصلتين، حسبما علم اليوم الإثنين لدى ذات الهيئة الأمنية.

وقد وجدت الجثة الأولى من جنس ذكر يوم أمس الأحد في حالة "متقدمة " من التعفن بشاطئ تارقة بعد أن قذفتها أمواج البحر.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد هوية الجثة، وفقا لما ذكره نفس المصدر.

وخلال الساعات الأولى لنهار اليوم الإثنين تم العثور على جثة ثانية لجنس أنثى وهي الأخرى في حالة "متقدمة" من التعفن رمت بها أمواج البحر إلى شاطئ تارقة، إستنادا لما ذكرته مصالح الدرك الوطني التي فتحت تحقيقا لتحديد هوية الجثة والأسباب الحقيقية لحالتي الوفاة.

ويرجح أن تكون الجثتين لمرشحين للهجرة غير الشرعية باءت رحلتهم بالفشل، مثلما أشير إليه.

وقد تم تحويل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث التابعة للمؤسسة العمومية الاستشفائية "أحمد مدغري " بعين تموشنت من قبل مصالح الحماية المدنية.