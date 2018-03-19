دعا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة الشباب إلى صون أمانة الشهداء و"الحفاظ على أمن واستقرار البلاد الذي يعد خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه مهما كانت الأحوال".

وشدد اللواء هامل في كلمة ألقتها نيابة عنه رئيسة خلية الاتصال والإعلام بالأمن الوطني عميد أول للشرطة هند عكوش في ندوة نظمت بمناسبة الذكرى الـ 56 لعيد النصر المصادف ليوم 19 مارس الشباب إلى "التشبع بالقيم النبيلة التي تحلى بها أبناء ثورة نوفمبر المجيدة الذين قدموا تضحيات جسام من أجل تحرير البلاد من براثن الاستعمار واستعادة السيادة الوطنية والحرية المسلوبة".

وأوضح اللواء هامل أن الشباب مدعو اليوم إلى "الاستلهام من الماضي المجيد الذي صنعه شباب جيل ثورة نوفمبر 1954 الذين ثاروا من أجل تحرير البلاد من قبضة الاستعمار الغاشم حيث تكللت تضحياتهم بالنصر وتحقيق الاستقلال الوطني".