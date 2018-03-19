تتعرف الأندية الجزائرية المعنية بالمنافستين الإفريقيتين: رابطة الأبطال وكأس الكنفيدرالية (الكاف)، وفاق سطيف- مولودية الجزائر-اتحاد الجزائر-شباب بلوزداد، على منافسيها يوم الأربعاء خلال عملية القرعة المقررة بمقر الهيئة الكروية بالقاهرة المصرية ابتداء من 17:00 (بتوقيت الجزائر) تحت قيادة الدولي النيجيري الأسبق دانييل آموكاشي.

وفي رابطة الأبطال ستكون الجزائر ممثلة بناديي وفاق سطيف (بطل طبعة 2014) ومولودية الجزائر.

وتأهل الوفاق على حساب نادي آدونا ستارز بعدما فاز عليه في مباراة الإياب التي جرت أمس الأحد بملعب 8 ماي 45 بسطيف بنتيجة (4-0)، بعدما انهزم 1-0 في مواجهة الذهاب التي جرت بمدينة دورما أهينكرو.

ويعود "النسر السطايفي" إلى مرحلة المجموعات لأقوى منافسة قارية بعد غياب دام عامين، إثر إقصائه من المنافسة بعد الأحداث التي رافقت مباراته داخل الديار أمام ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي الذي توج بعد ذلك باللقب.

من جهته، افتك فريق مولودية الجزائر تذكرته إلى دور المجموعات على حساب مونتاين أوف فايرز من نيجيريا بعد فوزه يوم السبت بنتيجة عريضة (6-0) في إياب الدور الـ 16 بملعب 5 جويلية 62 بالجزائر العاصمة، في الوقت الذي كان "العميد" قد انهزم في لقاء الذهاب بـ(2-1).

ويشار إلى أن الفرق السبعة الأخيرة المتوجة بلقب رابطة الأبطال تتواجد ضمن الفرق الـ 16 المتأهلة إلى مرحلة المجموعات وهي: الوداد البيضاوي (حامل اللقب)، سانداونز، تي بي مازيمبي، وفاق سطيف، الأهلي، الترجي التونسي، النجم الساحلي.

وتجرى الجولتان الأوليتان لمرحلة المجموعات ما بين 4 و 6 ماي بالنسبة للأولى، و15-16 ماي فيما يخص الثانية، قبل أن تركن المنافسة للراحة إلي غاية 27 جويلية بسبب كأس العالم 2018 بروسيا.

وفي كأس الكنفيدرالية، تأهل ممثلا الجزائر شباب بلوزداد واتحاد الجزائر إلى الدور الـ 16 مكرر.

وتأهل الشباب على حساب نادي نكانا الزامبي (3-0 ذهاب، 0-1 إياب)، في حين وجد الاتحاد صعوبات لتجاوز عقبة نادي مانييما من الكونغو الديمقراطية (2-2 ذهاب، 1-1 إياب).

ويواجه الفريقان الجزائريان في الدور الـ 16 مكرر منافسين منهزمين في الدور الـ 16 من منافسة رابطة الأبطال، حيث تلعب مباريات الذهاب ما بين 6 و 8 أفريل، بينما تقام مقابلات الإياب يومي 17 و 18 أفريل القادم.