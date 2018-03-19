أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الإثنين، أنه سيتم خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة، مناقشة ملفات مهمة، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن أزمة قطر "أمر صغير جدا".

وتأتي تصريحات الجبير بعد وقت وجيز على مغادرة ولي العهد السعودي السعودية إلى الولايات المتحدة، في زيارة تستمر عدة أيام، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الجبير أنه سيتم، خلال الزيارة، مناقشة ملفات كثيرة، من بينها إيران واليمن وسوريا والعراق ومواجهة الإرهاب وليبيا، مضيفا أن الأزمة القطرية "أمر صغير جدا ولدينا ملفات أهم منها لنبحثها مع الجانب الأمريكي".

وأشار إلى أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب طلبت "منهم وقف دعم الاٍرهاب، ووقف دعم التطرّف والتدخل في الدول الأخرى، قلنا لهم ذلك عام 2013 ولم يتوقفوا حتى الآن".

وأردف الجبير قائلا "ماذا فعلوا حتى الآن.. وقعوا مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لمحاربة الاٍرهاب، هذه خطوات جيدة لكنها ليست كافية"، مؤكدا أن الغرب يتعامل مع الجانب اللماع لقطر، ودول المنطقة تتعامل مع الجانب المظلم".

وكما تطرق الوزير السعودي إلى الملف الإيراني، وقال إن "الاتفاق النووي لم يعالج سلوك إيران ولا يمنعها من امتلاك قنبلة نووية"، في إشارة إلى اتفاق دول أوروبية وأمريكا مع إيران بشأن برنامجها النووي عام 2015.